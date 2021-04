Roman Polanski | Rai Cinema co-produrrà il suo prossimo progetto | The Palace

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 29 aprile 2021)sta preparando il suo nuovo film, The, ambientato in un Grand Hotel svizzero a Capodanno 1999, le riprese in autunno con la produzione di Rai. Tra le nuove produzioni di Raispicca il nuovo lavoro di, The, che sarà prodotto insieme a Eliseo Entertainment e dovrebbe entrare in lavorazione in autunno. Sul film, annunciato dall'amministratore delegato di RaiPaolo Del Brocco, si hanno per adesso pochi dettagli. Thedovrebbe essere ambientato a Capodanno 1999 in un lussuoso Grand Hotel svizzero, dove si intrecciano le esistenze dei vari ospiti. La sceneggiatura è firmata dacon Jerzy Skolimowski. "La prima bozza della ...