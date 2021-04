Roma, Tiago Pinto: «Vogliamo fare la storia. Fonseca? Grande lavoro» (Di giovedì 29 aprile 2021) Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro il Manchester United Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro il Manchester United. Le sue dichiarazioni. MANCHESTER UNITED – «Per noi è una partita importante, ma anche per il calcio italiano. Sarà difficile, ma siamo qui per fare un buon risultato. Ricordiamo che ci sarà anche un ritorno, siamo concentrati per ottenere un buon risultato e fare la storia». Fonseca – «Paulo è stato sempre un Grande professionista anche quando non ero a Roma. Ha fatto un Grande ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021), general manager della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro il Manchester United, general manager della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro il Manchester United. Le sue dichiarazioni. MANCHESTER UNITED – «Per noi è una partita importante, ma anche per il calcio italiano. Sarà difficile, ma siamo qui perun buon risultato. Ricordiamo che ci sarà anche un ritorno, siamo concentrati per ottenere un buon risultato ela».– «Paulo è stato sempre unprofessionista anche quando non ero a. Ha fatto un...

