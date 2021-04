Roma, Tiago Pinto: 'Fare risultato per entrare nella storia. Fonseca? Pensiamo al presente' (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma - È il momento di Manchester - Roma. A pochi minuti dal fischio d'inizio della semifinale di Europa League, il general manager Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive: ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 aprile 2021)- È il momento di Manchester -. A pochi minuti dal fischio d'inizio della semifinale di Europa League, il general managerè intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive: ...

Advertising

sportli26181512 : Roma, Tiago Pinto: 'Partita importante per il calcio italiano. Fonseca? Non si parla oggi del suo futuro': Il Gener… - roma_magazine : ROMA - Tiago Pinto: 'Una partita importante per noi e per il calcio italiano, vogliamo fare risultato' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Tiago Pinto: 'Una partita importante per noi e per il calcio italiano, vogliamo fare risultato' - apetrazzuolo : ROMA - Tiago Pinto: 'Una partita importante per noi e per il calcio italiano, vogliamo fare risultato' - napolimagazine : ROMA - Tiago Pinto: 'Una partita importante per noi e per il calcio italiano, vogliamo fare risultato' -