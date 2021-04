Roma | sorpresi a rubare nel giardino condominiale | arrestati due 20enni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 aprile 2021) Si sono intrufolati in unperuna bicicletta ed una cassetta degli attrezzi, ma le cose non sono andate proprio come previsto. E’ accaduto questa notte, due giovanissimi cittadini romeni, di 20 e 21 anni, sono statidai Carabinieri del Nucleo Radiomobile didurante il furto. Leggi anche:, Covid party in limousine, in undici si beccano la multa (e pure l’autista era ‘abusivo’): tra i partecipanti 5 minori I militari hanno visto i due, su via collatina, scavalcare le recinzioni tentando di portar via una Mountain bike e la cassetta degli attrezzi. Sono stati però tempestivamente bloccati e per i due sono scattate le manette. Successivamente sono stati condotti in caserma e trattenuti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del ...