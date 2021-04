Roma si qualifica se: le combinazioni per la finale di Europa League (Di giovedì 29 aprile 2021) Serata da dimenticare per la Roma, che esce sconfitta dalla semifinale di andata della UEFA Europa League contro il Manchester United. All’Old Trafford l’incontro si conclude sul risultato di 6-2 in favore dei Red Devils. Dunque, in vista del ritorno all’Olimpico la Roma si qualifica se otterrà una vittoria con ampio margine. Dopo un ottimo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 29 aprile 2021) Serata da dimenticare per la, che esce sconfitta dalla semidi andata della UEFAcontro il Manchester United. All’Old Trafford l’incontro si conclude sul risultato di 6-2 in favore dei Red Devils. Dunque, in vista del ritorno all’Olimpico lasise otterrà una vittoria con ampio margine. Dopo un ottimo L'articolo

Advertising

leonzan75 : Mi è parso di capire che se la Roma vince la coppa, la sesta classificata si qualifica per la nuova Conference Lea… - unbroken_unbent : @sottonaswork si ma non potevo pagare 30 euro pure sto mese con la Roma che manco in conference so qualifica fra po… - peleg7 : @virginiaraggi la tua ultima trovata di togliere i cestini dai Parchi di Roma ti qualifica : creare disagi ai citta… - sportli26181512 : Pes: la Roma si qualifica ai playoff della - il_sankarista : RT @TheClash976: Figura di merda epocale delle telecroniste di @SkySport. Non conoscono le regole. La Roma elimina la Juventus e si qualifi… -