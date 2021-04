Roma, si ferma anche Pellegrini: terzo infortunio in 37 minuti! (Di giovedì 29 aprile 2021) terzo infortunio in 37 minuti, è sempre più sfortunata la Roma che è in campo nella semifinale di Europa League contro il Manchester United. Il primo tempo ha regalato tantissime emozioni, dopo pochi minuti infortunio per il centrocampista Veretout. I padroni di casa passano in vantaggio con Bruno Fernandes, poi la reazione ospite con il rigore trasformato da Pellegrini. Secondo infortunio in pochi minuti, esce anche Pau Lopez per un problema alla spalla. La Roma gioca benissimo e mette a segno un grandissimo gol, è facile per Dzeko spingere il pallone in rete. Stop anche per Spinazzola, al suo posto Bruno Peres. La Roma ha già finito gli slot per le sostituzioni. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 29 aprile 2021)in 37 minuti, è sempre più sfortunata lache è in campo nella semifinale di Europa League contro il Mster United. Il primo tempo ha regalato tantissime emozioni, dopo pochi minutiper il centrocampista Veretout. I padroni di casa passano in vantaggio con Bruno Fernandes, poi la reazione ospite con il rigore trasformato da. Secondoin pochi minuti, escePau Lopez per un problema alla spalla. Lagioca benissimo e mette a segno un grandissimo gol, è facile per Dzeko spingere il pallone in rete. Stopper Spinazzola, al suo posto Bruno Peres. Laha già finito gli slot per le sostituzioni. L'articolo CalcioWeb.

