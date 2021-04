Roma | massacra di botte la compagna | l’afferra per la gola e distrugge l’appartamento | 48enne bloccato da Carabinieri

(Di giovedì 29 aprile 2021) Uomo violento arrestato dalla Polizia a. È statodi fronte casa il 49enne arrestato ieri dalla Polizia di Stato per aver malmenato l’ex. È successo a Tor Bella Monaca nel tardo pomeriggio: la telefonata disperata di una donna al 112NUE ha fatto convergere “sul posto” 2 pattuglie del VI Distretto Casilino, diretto da Michele Peloso. La prima è andata ad ascoltare il racconto della vittima, l’altra, conoscendo di persona il probabile aggressore, ha subito iniziato le ricerche ed ha cosìP.C. in un giardino posto di fronte al palazzo della denunciante. Leggi anche: Choc a Tor Bella Monaca, donna si sporge dal balcone e rischia di precipitare: il video fa il giro del web Tor Bella Monaca: donna malmenata e appartamento semi distrutto La donna, trovata dai poliziotti in evidente stato di ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, massacra di botte la compagna, l’afferra per la gola e distrugge l’appartamento: 48enne bloccato da Carabinie… - giadinagrisu : RT @tempoweb: #DilettaLeotta subito smentita: ecco la foto del bacio con Ryan #Friedkin. La #Lucarelli la massacra #diletta #gossip #roma #… - tempoweb : #DilettaLeotta subito smentita: ecco la foto del bacio con Ryan #Friedkin. La #Lucarelli la massacra #diletta… - zazoomblog : Roma massacra di botte più volte l’ex compagna: arrestato imprenditore 54enne - #massacra #botte #volte #compagna: - CorriereCitta : Roma, massacra di botte più volte l’ex compagna: arrestato imprenditore 54enne -

Ultime Notizie dalla rete : Roma massacra

La Repubblica

Ha massacrato di botte, e lo ha fatto più volte, la sua ex fidanzata. E' per questo che lunedì scorso, dopo una meticolosa indagine, lui, identificato per G. D, romano di 54 anni, è stato arrestato ...... responsabile per il Commercio della 'Lega Salvini Premier - Lazio' Provincia di, zona nord, ... Qui nessuno chiede di tornare al pre - Covid ma così sil'economia italiana. Altro che ...Coi fondi del Recovery Plan, sottolineano vari consiglieri del IX Municipio, un intero quadrante relativamente sguarnito in tema di trasporto pubblico (specie dopo lo stop al progetto del "Corridoio d ...E adesso cosa pensa nonna? Il settimanale “Oggi” ha pubblicato in copertina lo scoop del bacio tra Diletta Leotta e Ryan Friedkin, ...