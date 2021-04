Roma | la probabile formazione contro il Manchester United

Leggi su italiasera

(Di giovedì 29 aprile 2021) 180 minuti per salvare una stagione, per renderla gloriosa. Tutto o niente, la felicità dellapassa per. Almeno per quanto riguarda il primo atto. Stasera è in programma la semifinale d’andata tra giallorossi e, il ritorno è fissato per la settimana prossima a. La squadra di Fonseca ha occhi solo per l’Europa, in campionato stenta. Ne ha perse due di fila, ha salutato quasi definitivamente la corsa al quarto posto, deve guardarsi le spalle anche per la qualificazione in Europa League. Il confine tra una stagione disastrosa e le stelle passa per il Diavolo. Quello dello. Fonseca ieri ha ribadito che quella di stasera sarà la partita più importante della sua carriera. Non lo sarà della storia del club giallorosso, ma i tifosi è da tempo che ...