(Di giovedì 29 aprile 2021)come il Bronx .in una Boccea. Due malviventi hanno cosparso di benzina la sala del locale '', in via di Selva Candida 381, con iche stavano ...

Advertising

TeresaBellanova : Questa notte ignoti hanno appiccato un incendio alla Lapide dedicata ai Martiri di Pietralata, a Roma. Un gesto ver… - alicetwt_ : RT @aboubakar_soum: Ennesimo incendio divampato stanotte nell’insediamento dei braccianti a Borgo Mezzanone (PG). Gli attivisti della #Lega… - tonitho : RT @aboubakar_soum: Ennesimo incendio divampato stanotte nell’insediamento dei braccianti a Borgo Mezzanone (PG). Gli attivisti della #Lega… - davidedesario : INTANTO A ROMA... incendio doloso al ristorante mentre i proprietari erano all'interno. Strage sfiorata al Portobel… - leggoit : #Roma, incendio doloso al ristorante mentre i proprietari erano all'interno. Strage sfiorata al Portobello -

Ultime Notizie dalla rete : Roma incendio

come il Bronx . Strage sfiorata in un ristorante a Boccea. Due malviventi hanno cosparso di ... È il terzodoloso ai danni di attività commerciali che si è verificato a distanza di poche ...Fiamme partite da uno scooter dentro il garage di uno stabile quasi all'altezza di piazza. Ecco l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia ...Roma come il Bronx. Strage sfiorata in un ristorante a Boccea. Due malviventi hanno cosparso di benzina la sala del locale “Portobello”, in via di Selva Candida 381, con i proprietari ...Annuncio vendita Citroen C4 Cactus PureTech 110 S&S Feel usata del 2019 a Roma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...