Roma, il sogno diventa incubo: avanti al 45', poi United dilagante. Ed è 6 - 2 (Di giovedì 29 aprile 2021) Per un po' la Roma ha sognato davvero, immaginandosi già con un piede a Danzica. E invece il sogno dei giallorossi è durato solo 45', per poi sgretolarsi nella ripresa. Il 6 - 2 finale lascia ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 aprile 2021) Per un po' laha sognato davvero, immaginandosi già con un piede a Danzica. E invece ildei giallorossi è durato solo 45', per poi sgretolarsi nella ripresa. Il 6 - 2 finale lascia ...

Advertising

mic22p : Ah comunque il mio sogno finiva meglio cioè la Roma perdeva ma 2-1 con gol miracoloso di Mkhitaryan tipo al 87’ - Valer10ASR : #ManUtdRoma un sogno durato 50 minuti, un incubo durato 47 minuti. Giovedì prossimo altri 90 minuti da battaglia pe… - sportli26181512 : Europa League, la Roma dura un tempo all'Old Trafford: il Manchester Utd vince 6-2: È durato poco più di un tempo i… - LuigiLiccardo6 : RT @MassimoCaputi: La Roma illude poi crolla clamorosamente, abbandonando ogni sogno. Le attenuanti non mancano 3 infortuni in 37' con l'im… - ipdm4 : Grazie a dio non c è la superleague così la Roma può coltivare il sogno europeo #ManchesterUnitedRoma -