Roma | il punto sui 3 infortunati usciti contro lo United

In casa, dopo il pesante ko con il Manchester, ci si interroga sulle condizioni dei 3di oggi,dal campoi Red Devils. Pau Lopez ha riportato una lussazione alla spalla e le sue condizioni saranno valutate meglio nei prossimi giorni. Uscito nei primi istanti di gioco di Manchester, il centrocampista giallorosso Jordan Veretout ha invece accusato un fastidio al flessore destro. Per quanto riguarda Leonardo Spinazzola, che ha lasciato il campo al 37?, per lui tratterebbe sempre un fastidio al flessore, ma sinistro. Difficile vederli in campionato per la prossima giornata.