Roma, festa con musica a tutto volume sulla Limousine, tutti senza mascherine: 11 giovani nei guai (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 11 le persone, tra cui 5 minorenni, sanzionate a bordo di una Limousine a Roma , per il mancato rispetto delle normative anti covid dalla Polizia Locale, squadra Vetture del Gpit ( Gruppo Pronto ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 11 le persone, tra cui 5 minorenni, sanzionate a bordo di una, per il mancato rispetto delle normative anti covid dalla Polizia Locale, squadra Vetture del Gpit ( Gruppo Pronto ...

Roma, festa con musica a tutto volume sulla Limousine, tutti senza mascherine: 11 giovani nei guai Sono 11 le persone, tra cui 5 minorenni, sanzionate a bordo di una Limousine a Roma , per il mancato rispetto delle normative anti covid dalla Polizia Locale, squadra Vetture del Gpit ( Gruppo Pronto Intervento Traffico). I giovani erano intenti a festeggiare un compleanno, a ...

