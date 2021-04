Roma, arrestato il truffatore delle mamme single: dalle foto hot in cambio di promesse di lavoro a biglietti e affitti falsi (Di giovedì 29 aprile 2021) Si presentava come 'il dottor Siniscalco' e faceva leva sui bisogni delle persone. Con la falsa promessa di un lavoro , ad esempio, si faceva consegnare foto hot , ma anche denaro , da giovani madri ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 aprile 2021) Si presentava come 'il dottor Siniscalco' e faceva leva sui bisognipersone. Con la falsa promessa di un, ad esempio, si faceva consegnarehot , ma anche denaro , da giovani madri ...

Advertising

GDF : #GDF #Roma: intercettati nel porto di #Civitavecchia oltre 200 chili di marijuana. #Arrestato “corriere” sardo.… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Roma, arrestato il truffatore delle mamme single: dalle foto hot in cambio di promesse di lavoro a biglietti e affitti falsi… - leggoit : #Roma, arrestato il truffatore delle mamme single: dalle foto hot in cambio di promesse di lavoro a biglietti e aff… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Roma, picchia compagna durante lite e la chiude in casa: arrestato - Alessan86925291 : Roma, calci e pugni alla compagna 23enne e poi la sequestra in casa: arrestato -