Rivoluzione All Blacks, il 12,5 per cento del marchio venduto ad un fondo Usa (Di giovedì 29 aprile 2021) Il marchio degli All Blacks è stato venduto ad un fondo Usa per 230 milioni di dollari. L’Haka al momento è salva. ROMA – Il marchio degli All Blacks è stato venduto ad un fondo Usa per 230 milioni di dollari. Le proteste dei giocatori non hanno fermato la Federazione che, dopo un confronto tra i vertici, hanno deciso di accettare la proposta della Silver Lake di acquistare il 12,5% del patrimonio commerciale. Si tratta di una proposta molto importante soprattutto in ottica futura. “Siamo di fronte ad una svolta straordinaria per il rugby – il commento del presidente Mark Robinson, riportato dal Corriere della Sera – una opportunità entusiasmante che può portare benefici a questo sport per le generazioni future“. La crisi economica Una ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 aprile 2021) Ildegli Allè statoad unUsa per 230 milioni di dollari. L’Haka al momento è salva. ROMA – Ildegli Allè statoad unUsa per 230 milioni di dollari. Le proteste dei giocatori non hanno fermato la Federazione che, dopo un confronto tra i vertici, hanno deciso di accettare la proposta della Silver Lake di acquistare il 12,5% del patrimonio commerciale. Si tratta di una proposta molto importante soprattutto in ottica futura. “Siamo di fronte ad una svolta straordinaria per il rugby – il commento del presidente Mark Robinson, riportato dal Corriere della Sera – una opportunità entusiasmante che può portare benefici a questo sport per le generazioni future“. La crisi economica Una ...

Advertising

Unicatt : ??#29aprile, Fisica per l’innovazione. Dalla rivoluzione quantistica all’industria del futuro. Promosso dal Dipartim… - ItaliaViva : Draghi ha fatto in un mese e mezzo quello che Conte non ha fatto in 6. Ora serve una vera rivoluzione nel Paese, co… - CaesarTweet8 : RT @Crimini_Dem: per i quali lotterò sempre. Ero accanto a Lenin nei giorni radiosi della rivoluzione, credevo il bolscevismo all'avanguard… - Crimini_Dem : per i quali lotterò sempre. Ero accanto a Lenin nei giorni radiosi della rivoluzione, credevo il bolscevismo all'av… - Tribonacci1 : RT @MatteoScano2: Quindi : 30 miliardi per la 'rivoluzione green', ma solo 19 per la sanità. 400 milioni in meno per le borse di studio, 40… -

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione All Udinese - Juventus, probabili formazioni e info streaming e diretta Si trova in piena lotta Champions e non può più permettersi dei passi falsi se vuole c'entrare quest'obiettivo in vista della prossima stagione, dove si preannuncia una rivoluzione all'interno del ...

Porti, Todaro: 'Nella Sicilia occidentale stiamo vivendo rivoluzione' ...Porto Empedocle) passa anche dai servizi che vengono garantiti all'interno delle aree di competenza che sono affidati in concessione a Clp e PortItalia. In questi anni si sta vivendo una rivoluzione ...

Auto, una rivoluzione a 360 gradi Il Sole 24 ORE Juve, blitz di Elkann e incontro con Agnelli: cosa succede Il numero 1 di Exor ha voluto incontrare alla Continassa la dirigenza bianconera in un momento molto delicato.

Piano nazionale di ripresa e resilienza: i cittadini vere comparse La grande promessa europea finalizzata a ricostituire la “affectio societati” e che da oggi in avanti potrebbe proporsi solo quale miraggio utopico di quello che avrebbe potuto essere e non è stato ...

Si trova in piena lotta Champions e non può più permettersi dei passi falsi se vuole c'entrare quest'obiettivo in vista della prossima stagione, dove si preannuncia una'interno del ......Porto Empedocle) passa anche dai servizi che vengono garantiti'interno delle aree di competenza che sono affidati in concessione a Clp e PortItalia. In questi anni si sta vivendo una...Il numero 1 di Exor ha voluto incontrare alla Continassa la dirigenza bianconera in un momento molto delicato.La grande promessa europea finalizzata a ricostituire la “affectio societati” e che da oggi in avanti potrebbe proporsi solo quale miraggio utopico di quello che avrebbe potuto essere e non è stato ...