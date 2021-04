Rivelate le chat Whatsapp di Paratici depositate agli atti sul caso Juventus-Suarez

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rivelate chat

Goal.com

Ma ormai era troppo tardi, le prime coltellate, infatti, poi si sonofatali e il 53enne è ... Mentre altri dettagli emergono anche dalla lettura dei messaggi nellatra Elena e Giovanni. ...Gli inquirenti che stanno indagando sul caso avrebbero trovato delletra i due ragazzi in cui ... nonostante lo sforzo dei medici per salvarlo, si sonoletali. I magistrati libereranno ...I magistrati di Perugia che indagano sul presunto esame truffa di Luis Suarez e sul presunto coinvolgimento della Juventus nella viceda hanno visionato anche i messaggio tra Paratici e i dirigenti bia ...Nei documenti trasmessi dalle Autorità Vaticane emerge il ruolo del lobbista ligure, ex enfant prodige protetto dal cardinal Bertone e vicino al cardinale ...