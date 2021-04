Rinnovo Messi Barcellona | la Pulce rinuncerebbe al 50% dello stipendio

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 29 aprile 2021) Lionelora appare vicinissimo alcon il: ecco le ultime notizie sul numero 10 argentino Sarebbe vicina alla chiusura la telenovela di Lionelcon il. Secondo l’emittente argentina TV3, accordo ad un passo per il prolungamento del contratto per altre due stagioni.vorrebbe arrivare ancora in piena forma al Mondiale 2022 in Qatar per tentare l’ultimo assalto: riduzione dell’ingaggio del 50% per l’argentino con la storia d’amorre destinata a durare almeno per altre due stagioni. I tifosi blaugrana attendono l’annuncio ufficiale. L'articolo proviene da Calcio News 24.