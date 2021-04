“Rimpiange la sua vecchia vita”. La voce sul principe Harry, l’esperto di reali britannici: “Si è pentito” (Di giovedì 29 aprile 2021) Un anno intero li ha visti lontani, fisicamente e non solo. L’allontanamento di Harry dalla vita della famiglia reale ha senza dubbio fatto crollare alcune certezze che sembravano essere insindacabili. Dopo tanto tempo, però, in occasione del funerale del nonno, i due fratelli si sono rivisti per la prima volta. Un ritorno ‘a casa’, quello del secondogenito di Carlo e Diana, che ha fatto tanto parlare anche nei giorni successivi al funerale, visto il giallo sulle sue intenzioni. Alla fine pare non sia rimasto nemmeno per festeggiare il 95esimo compleanno della sovrana, caduto il 21 aprile, ma sia volato subito dalla moglie che come detto aspetta il suo secondo figlio. Figlia, anzi. Harry e Meghan hanno annunciato ufficialmente la seconda gravidanza della ex attrice nel giorno di San Valentino, rivelando durante la discussa intervista ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Un anno intero li ha visti lontani, fisicamente e non solo. L’allontanamento didalladella famiglia reale ha senza dubbio fatto crollare alcune certezze che sembravano essere insindacabili. Dopo tanto tempo, però, in occasione del funerale del nonno, i due fratelli si sono rivisti per la prima volta. Un ritorno ‘a casa’, quello del secondogenito di Carlo e Diana, che ha fatto tanto parlare anche nei giorni successivi al funerale, visto il giallo sulle sue intenzioni. Alla fine pare non sia rimasto nemmeno per festeggiare il 95esimo compleanno della sovrana, caduto il 21 aprile, ma sia volato subito dalla moglie che come detto aspetta il suo secondo figlio. Figlia, anzi.e Meghan hanno annunciato ufficialmente la seconda gravidanza della ex attrice nel giorno di San Valentino, rivelando durante la discussa intervista ...

