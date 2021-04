Riga, in fiamme ostello non autorizzato: otto persone decedute (Di giovedì 29 aprile 2021) otto persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un ostello di Riga, in Lettonia. La struttura non era autorizzata. Incendio in un ostello “illegale” in Lettonia: 8 morti e 9 feriti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 29 aprile 2021)sono morte e altre nove sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in undi, in Lettonia. La struttura non era autorizzata. Incendio in un“illegale” in Lettonia: 8 morti e 9 feriti su Notizie.it.

Advertising

anordestdiche : #Lettonia Otto persone sono morte in un incendio nella capitale #Riga. Le fiamme sono divampate in un appartamento… - DictatorWannabe : Mail di fuoco e fiamme a una collega con tutto il management in copia per avermi fornito dati sbagliat. Un secondo… -