Riccardo Ghilardi: Il lockdown del cinema italiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Riccardo Ghilardi. Assieme a ritratti intimi e inediti di grandi protagonisti del nostro cinema, scattati nei mesi del primo lockdown, la mostra riprende alcuni dei cinema simbolo di Roma e luoghi iconici della città rimasti deserti. Cosa ha detto il Direttore Comunicazione di Istituto Luce Cinecittà? "Un progetto molto complesso, viste le restrizioni, ma irrinunciabile per chi, come noi, da quasi un secolo documenta nel proprio Archivio gli avvenimenti più importanti della Storia d'Italia. Una testimonianza che abbiamo deciso di produrre perché dovuta al mondo del cinema, ai suoi protagonisti, ai suoi luoghi ", dice Giancarlo Di Gregorio, Direttore Comunicazione di Istituto Luce Cinecittà.

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Ghilardi Rai Cinema si svela ... Miriam Leone Produzione: Groenlandia con Rai Cinema - in post - produzione StefanoAccorsi,MiriamLeone_@Riccardo Ghilardi TE L'AVEVO DETTO di GINEVRA ELKANN Produzione: The Apartment con Rai Cinema ...

PROVE DI LIBERTA' - Le foto di Riccardo Ghilardi in mostra allo Spazio Extra del Maxxi ed a Cinecitta' Prove di Libertà: le foto di Riccardo Ghilardi in mostra allo Spazio Extra del Maxxi di Roma dall'11 maggio al 6 giugno, a seguire a Cinecittà fino al 31 luglio 2021. Assieme a ritratti intimi e inediti di grandi protagonisti del ...

Prove di libertà, le foto di Riccardo Ghilardi in mostra allo Spazio Extra del Maxxi Zerkalo Riccardo Ghilardi: Il lockdown del cinema italiano Riccardo Ghilardi: Il lockdown del cinema italiano. 11 maggio al 6 giugno. Il tempo sospeso della vita in pausa forzata ha regalato al ...

Prove di libertà: Riccardo Ghilardi in mostra al Maxxi Dall’ 11 maggio al 6 giugno presso lo Spazio Extra del Maxxi - Museo delle Arti del XXI secolo e a seguire negli Studi di Cinecittà, la mostra Prove di libertà in cui Riccardo Ghilardi ha fotografato ...

