Ricalibrare la batteria degli iPhone 11 dopo l’aggiornamento iOS 14.5 (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono numerose le novità assicurate agli utenti Apple attraverso il rilascio dell’aggiornamento iOS 14.5, ma una in particolare coinvolge per forza di cose i modelli appartenenti alla serie iPhone 11. Se da un lato l’attenzione di molti si è concentrata sullo sblocco dei display pur utilizzando la mascherina (ne abbiamo parlato di recente con un articolo specifico), allo stesso tempo altre introduzioni coinvolgono dispositivi specifici. Proviamo dunque ad approfondire la questione della ricalibrazione della batteria. Come procedere con la ricalibrazione della batteria per iPhone 11 dopo l’aggiornamento iOS 14.5 Sostanzialmente, quali sono gli step più importanti da seguire per portare a termine in modo corretto la ricalibrazione della batteria per ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono numerose le novità assicurate agli utenti Apple attraverso il rilascio deliOS 14.5, ma una in particolare coinvolge per forza di cose i modelli appartenenti alla serie11. Se da un lato l’attenzione di molti si è concentrata sullo sblocco dei display pur utilizzando la mascherina (ne abbiamo parlato di recente con un articolo specifico), allo stesso tempo altre introduzioni coinvolgono dispositivi specifici. Proviamo dunque ad approfondire la questione della ricalibrazione della. Come procedere con la ricalibrazione dellaper11iOS 14.5 Sostanzialmente, quali sono gli step più importanti da seguire per portare a termine in modo corretto la ricalibrazione dellaper ...

Advertising

infotelematicoo : Ecco come ricalibrare la salute della batteria di iPhone 11 con iOS 14.5 l'ultimo aggiornamento , non molto diffici… - Riccardo830 : RT @ispazio: iOS 14.5 introduce uno strumento per ricalibrare la capacità massima della batteria - ispazio : iOS 14.5 introduce uno strumento per ricalibrare la capacità massima della batteria - SkorpionBot : iOS 14.5 introduce uno strumento per ricalibrare la capacità massima della batteria - CriLorusso : Sto cercando di ricalibrare la batteria del telefono e devo dire che questo è l'1% più lungo della storia! -