Returnal | l' esclusiva PS5 convince? Ecco i voti della stampa specializzata

(Di giovedì 29 aprile 2021), il nuovo gioco di Housemarque, sviluppatori di Resogun, Nex Machina e Alienation, arriva domani su PS5.non è solo la prima grandeper PS5 quest'anno, ma rappresenta anche un nuovo e audace cambio di direzione per il suo creatore. Housemarque ha abbandonato la prospettiva dall'alto verso il basso per portare il suo gameplay infernale, gli effetti particellari ed il combattimento frenetico in terza persona.rappresenta una nuova avventura per lo studio, che sperimenta anche il racconto di una vera storia attraverso le sequenze di gioco roguelike. Ora che laha potuto testare con mano questo gioco arrivano le prime recensioni più che positive: sul sito Metacritic il gioco ha una valutazione totale di 86 basata su 78 recensioni. ...

Non dimenticate di dare uno sguardo alla nostra guida di Returnal per tutti gli aiuti e i consigli su questa atipica esclusiva PS5. Returnal è un'esclusiva PlayStation 5, ma è anche qualcosa di più. Per Sony è un vero manifesto; un modo molto concreto di riassumere quel claim, "for the players", che qui verrebbe voglia di... Housemarque confeziona un videogioco intenso e vibrante, che sfrutta appieno le funzionalità di nuova generazione di PlayStation 5...