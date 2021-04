Returnal, le prime recensioni sono online e Housemarque ringrazia per le valutazioni (Di giovedì 29 aprile 2021) Manca ancora un giorno all'arrivo di Returnal su PlayStation 5, ma la stampa specializzata ha già potuto mettere le mani sul gioco e infatti sono iniziate le prime recensioni. A fronte di una valutazione molto positiva, che su Metacritic si trasforma in una valutazione totale di 86, il marketing director dello studio Mikael Haveri ha colto l'occasione per pubblicare su Twitter un breve video dove ringrazia chi ha valutato il gioco. "Le prime recensioni sono online" dichiara Haveri, "ringraziamo la stampa, tutto sembra andare per il meglio, congratulazioni al team Housemarque e grazie infine a tutti coloro che hanno recensito il gioco. Non vedo l'ora che anche i giocatori possano provarlo. Vi ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 aprile 2021) Manca ancora un giorno all'arrivo disu PlayStation 5, ma la stampa specializzata ha già potuto mettere le mani sul gioco e infattiiniziate le. A fronte di una valutazione molto positiva, che su Metacritic si trasforma in una valutazione totale di 86, il marketing director dello studio Mikael Haveri ha colto l'occasione per pubblicare su Twitter un breve video dovechi ha valutato il gioco. "Le" dichiara Haveri, "mo la stampa, tutto sembra andare per il meglio, congratulazioni al teame grazie infine a tutti coloro che hanno recensito il gioco. Non vedo l'ora che anche i giocatori possano provarlo. Vi ...

Advertising

Eurogamer_it : Prime recensioni online per #Returnal e #Housemarque ringrazia per i voti. - italiatopgames : Returnal, prima esclusiva Playstation 5 del 2021 disponibile da domani. Ecco prime recensioni e voti italiani aggre… - IGNitalia : Nella puntata del #WeeklyCast di questa settimana c'è tanto spazio per il cinema e le serie TV, con il la barca di… - maplewhite1912 : RT @StefaniaC11: Stiamo giocando una cosina e qui trovate le impressioni dopo le prime ore ?? #Returnal - infoitscienza : Returnal, PS5: 60 FPS a 4K dinamico e ray tracing, le prime conferme – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console |… -