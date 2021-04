Retroscena TPI – Commissione d’inchiesta Covid: la Lega rischia il boomerang sulle Regioni (Di giovedì 29 aprile 2021) Basta poco per capire che la Commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid proposta dalla Lega di Matteo Salvini servirà al Centrodestra per preparare la prossima campagna elettorale (quella delle comunali di Ottobre e quella delle prossime politiche, soprattutto se si voterà l’anno prossimo) e quella per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Lo spiega senza mezzi termini a TPI un big di Via Bellerio sempre molto ascoltato dal Capitano leghista. “La decisone nasce dalla volontà di tenerci pronti in vista delle prossime scadenze oltre che per rintuzzare il voto di fiducia a Speranza“. Insomma, nemmeno Matteo Salvini in questa fase può permettersi di mettere a repentaglio la tenuta del Governo Draghi per cui, se proprio non si può sfiduciare Speranza, che si faccia almeno una ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 aprile 2021) Basta poco per capire che lasulla gestione dell’emergenzaproposta dalladi Matteo Salvini servirà al Centrodestra per preparare la prossima campagna elettorale (quella delle comunali di Ottobre e quella delle prossime politiche, soprattutto se si voterà l’anno prossimo) e quella per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Lo spiega senza mezzi termini a TPI un big di Via Bellerio sempre molto ascoltato dal Capitano leghista. “La decisone nasce dalla volontà di tenerci pronti in vista delle prossime scadenze oltre che per rintuzzare il voto di fiducia a Speranza“. Insomma, nemmeno Matteo Salvini in questa fase può permettersi di mettere a repentaglio la tenuta del Governo Draghi per cui, se proprio non si può sfiduciare Speranza, che si faccia almeno una ...

