Rete cyber europea, il Consiglio dice sì. Italia al lavoro per il centro (Di giovedì 29 aprile 2021) Il 20 aprile scorso il Consiglio europeo ha dato il suo via libera al regolamento che istituisce il centro europeo di competenza per la cibersicurezza – che avrà sede a Bucarest e il cui Consiglio direttivo "ombra" si è riunito per la prima volta il 16 aprile – e la Rete dei centri nazionali di coordinamento. Manca soltanto il voto in seconda lettura del Parlamento europeo, previsto nel corso della sessione plenaria di metà maggio. Poi il regolamento verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrerà in vigore 20 giorni dopo. Da quel momento partirà il conto alla rovescia: gli Stati membri avranno sei mesi di tempo per individuare l'istituto nazionale che si collegherà con il centro di Bucarest. Il nuovo centro e la nuova Rete ...

