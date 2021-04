Respinta la mozione di sfiducia contro il ministro Speranza | la seconda meno votata di sempre

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il 28 Aprile 2021 si è tenuto in Senato il voto sulladipresentata da Fratelli d’Italiaildella Salute Roberto. Il voto si è concluso con 221 senatori contrari, 29 a favore e 3 astenuti (a sottoscrivere laerano stati in 33). Laconvoti a favore dopo quella del 1984 presentata dall’MsiGiulio Andreotti, alloraagli Affari Esteri, che si concluse con 15 voti a favore e 258 contrari. Le mozioni sono state sostenute da Fratelli d’Italia, unico partito all’opposizione, e da alcuni senatori del gruppo misto. Lega e Forza Italia, che a lungo si sono dimostrati critici verso il, hanno ...

Al Senato è stata ancheladi sfiducia presentata da Gianluigi Paragone , di Italexit. Già in mattinata Speranza era intervenuto in Aula, affermando che al momento attuale il nemico ...Chiudo, lo faccio personalmente con piacere, con ladi sfiducia contro il ministro della Salute e delle Speranzaa pieni voti al Senato, in un clima di simpatica ipocrisia e falsa ..."La cosa curiosa è che si vota per tenere un ministro che si ritiene debba essere processato, perché la commissione questo è" ...La mozione era stata proposta da Fratelli d'Italia. Speranza ha ribadito in un suo intervento che il nemico è il virus ...