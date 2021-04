Resident Evil Village si avvicina e un nuovo trailer riassume gli eventi della storia di Resident Evil 7

(Di giovedì 29 aprile 2021)vedrà Ethan Winters al centroancora una volta, subito dopo il suo debutto in7. Questo è notevole per alcuni motivi. Innanzitutto, solo un personaggio è stato protagonista in duedi fila, ovvero Chris Redfield in RE 5 e 6, inoltre questa è la prima volta che un protagonista diappare nel gioco successivo subito dopo aver fatto il suo debutto. Capcom ha promesso importanti miglioramenti al suo personaggio e mentre aspettiamo di vedere come si svolgerà la suain questo ...

Advertising

Eurogamer_it : REVillage: un trailer riassume gli eventi della storia di #RE7. - top10games_it : Novità #5: Resident Evil Village - PlayStation 5 editore Capcom EUR 69.99 - DaBlog15 : RT @TattaBatista: Zerei o Resident Evil 2 no DANCE PAD (Claire A) ?? - Stoupwhiff : Un trailer di recap chiamato “Remembering Resident Evil 7? è stato pubblicato da Capcom in attesa dell’imminente us… - Spartano_78 : RT @CyrusGCLS: Ricreiamo la Hall del Castello di Resident Evil Village! -

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil

Manca veramente poco per vedere ufficialmente sugli scaffali dei negozi su PC, Xbox One, Xbox Series X - S, PlayStation 4 e PlayStation 5Village , nuovo capitolo della serie in arrivo nella giornata dell'8 Maggio 2021 . Dopo che gli utenti PlayStation 5 hanno provato la versione dimostrativa del prodotto, in molti non ...Capcom ha pubblicato un trailer riassuntivo della storia di7 in attesa diVillage . Il video passa in rassegna tutti gli eventi più importanti del gioco senza entrare troppo nel dettaglio, ma è abbastanza per passare al prossimo ...Com’è ben noto, Resident Evil Village è un seguito diretto di Resident Evil 7, non solo per la sua appartenenza alla stessa serie ma perché ne rappresenta la diretta continuazione dal punto di vista d ...In previsione di Resident Evil Village, Capcom ha pubblicato un trailer recap sul capitolo precedente della saga: Resident Evil 7 ...