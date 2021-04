Repubblica Dominicana revoca le restrizioni di viaggio (Di giovedì 29 aprile 2021) La Repubblica Dominicana ha annunciato che è pronta a revocare tutte le restrizioni di viaggio per i vacanzieri in arrivo. La nazione caraibica afferma che chi arriva nel Paese non sarà tenuto a fornire un test Covid negativo e non sarà richiesta la quarantena. Il Ministero del turismo fornirà test dell’antigene vitale gratis ai visitatori Leggi su periodicodaily (Di giovedì 29 aprile 2021) Laha annunciato che è pronta are tutte lediper i vacanzieri in arrivo. La nazione caraibica afferma che chi arriva nel Paese non sarà tenuto a fornire un test Covid negativo e non sarà richiesta la quarantena. Il Ministero del turismo fornirà test dell’antigene vitale gratis ai visitatori

