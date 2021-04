Renato Biancardi “scambiato” per l’assassino di Avellino a Canale 5: D’Urso si scusa in diretta (Di giovedì 29 aprile 2021) Ieri errore durante la puntata di “Pomeriggio Cinque”: uno scambio di persona tra il presunto assassino di Avellino e il modello influencer napoletano Renato Biancardi. In un servizio andato in onda in trasmissione, sono state mostrate le immagini del modello e cantante Renato Biancardi, al posto di quelle del presunto omicida Giovanni Limata. Scambio di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 29 aprile 2021) Ieri errore durante la puntata di “Pomeriggio Cinque”: uno scambio di persona tra il presunto assassino die il modello influencer napoletano. In un servizio andato in onda in trasmissione, sono state mostrate le immagini del modello e cantante, al posto di quelle del presunto omicida Giovanni Limata. Scambio di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

HopeSlash : Morta per Renato Biancardi che è stato scambiato per un assassino perché Barbara D'Urso ha mandato in onda le sue f… - ItsCloe_ : Spero davvero che Renato biancardi prenda provvedimenti contro #Pomeriggio5 . Far passare le sue immagini, al posto… - elvjxs_ : Ma in che senso Renato Biancardi scambiato per l’assassino a Pomeriggio5 - Mariana63277821 : @pomeriggio5 Il video mandato in onda di Giovanni in realtà non è lui, ma è di un ragazzo che si chiama Renato Biancardi - Christi76350980 : @pomeriggio5 Il ragazzo nel video è RENATO BIANCARDI non l’assassino -