Regioni | domani si decide sul cambio di colore | Sardegna verso l’arancione | Puglia in giallo

colore delle Regioni: Sardegna verso l'arancione, Puglia in giallo Da lunedì 26 aprile in Italia è stata ripristinata la fascia gialla, decisione che ha portato alla riapertura di alcune attività, tra cui la ristorazione, permessa a pranzo e a cena con tavoli e all'aperto, i cinema, i teatri e i bar. Il tutto sempre e soltanto nelle Regioni in fascia gialla, ossia quella con meno restrizioni. Ci sono ancora alcune Regioni in zona arancione e una in zona rossa. I colori, però, potrebbero cambiare a partire dalla prossima settimana. domani ci sarà il consueto monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità sui dati che registrano l'andamento della pandemia di Covid, poi eventuali ordinanze del ministro Speranza che ...

