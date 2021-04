Regione Puglia, bonus da duemila euro per chi lavora nello spettacolo Nuovo avviso pubblico Start 2021 (Di giovedì 29 aprile 2021) Di Francesco Santoro: La Regione Puglia sosterrà i lavoratori autonomi dello spettacolo attraverso il Nuovo avviso pubblico “Start 2021”. A darne notizia sono gli assessori al Lavoro, Sebastiano Leo, e alla Cultura, Massimo Bray. Si tratta di un bonus una tantum del valore di 2.000 euro, «destinato a tutti i titolari di contratto di lavoro autonomo occasionale o coordinato e continuativo- si legge in una nota-, comunque denominato, sottoscritti dai soggetti obbligatoriamente assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’Inps (gestione ex Enpals) ma anche ai titolari di partita Iva purché non di natura commerciale d’impresa e con ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 29 aprile 2021) Di Francesco Santoro: Lasosterrà itori autonomi delloattraverso il”. A darne notizia sono gli assessori al Lavoro, Sebastiano Leo, e alla Cultura, Massimo Bray. Si tratta di ununa tantum del valore di 2.000, «destinato a tutti i titolari di contratto di lavoro autonomo occasionale o coordinato e continuativo- si legge in una nota-, comunque denominato, sottoscritti dai soggetti obbligatoriamente assicurati al Fondo pensioni per itori dello, istituito presso l’Inps (gestione ex Enpals) ma anche ai titolari di partita Iva purché non di natura commerciale d’impresa e con ...

