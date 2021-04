Reggio Calabria, Saverio Pazzano ha lasciato l’aula del Consiglio Comunale: “solidale con gli assistenti educativi” (Di giovedì 29 aprile 2021) Reggio Calabria, Saverio Pazzano ha lasciato l’aula del Consiglio Comunale: nel suo intervento iniziale ha ricordato la situazione degli assistenti educativi che restano senza stipendio da novembre Saverio Pazzano ha lasciato oggi l’aula del Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Nel suo intervento iniziale ha ricordato “la situazione degli assistenti educativi che restano senza stipendio da novembre. Ci si avvia verso i sei mesi senza stipendio e senza che si abbiano risposte vere e chiare sul TRF 2019/2020. Più volte è stato garantito dagli ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021)hadel: nel suo intervento iniziale ha ricordato la situazione degliche restano senza stipendio da novembrehaoggideldi. Nel suo intervento iniziale ha ricordato “la situazione degliche restano senza stipendio da novembre. Ci si avvia verso i sei mesi senza stipendio e senza che si abbiano risposte vere e chiare sul TRF 2019/2020. Più volte è stato garantito dagli ...

