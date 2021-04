Reggio Calabria, la maggioranza boccia in consiglio comunale l’emendamento che chiedeva di vaccinare i lavoratori a contatto col pubblico: 15 voti contrari [NOMI e DETTAGLI] (Di giovedì 29 aprile 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato Era stata avanzata una proposta a sostegno delle categorie di lavoratori che fin dall’inizio della pandemia “hanno dovuto garantire servizi inevitabilmente in presenza, a contatto coi cittadini, esponendosi quotidianamente al rischio di contagio” Si è tenuto questa mattina una seduta del consiglio comunale di Reggio Calabria. Tra le varie programmazioni è stata presentata la risoluzione deNOMInata “Organizzazione piano vaccinale Covid-19 -Priorità vaccinazione addetti ai supermercati, dipendenti della grande distribuzioni, operatori ecoNOMIci (commerciali, artigianali e del servizio pubblico), portalettere e addetti agli uffici postali, parrucchieri, estetisti, trasportatori, autisti del Tpl, ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato Era stata avanzata una proposta a sostegno delle categorie diche fin dall’inizio della pandemia “hanno dovuto garantire servizi inevitabilmente in presenza, acoi cittadini, esponendosi quotidianamente al rischio di contagio” Si è tenuto questa mattina una seduta deldi. Tra le varie programmazioni è stata presentata la risoluzione denata “Organizzazione piano vaccinale Covid-19 -Priorità vaccinazione addetti ai supermercati, dipendenti della grande distribuzioni, operatori ecoci (commerciali, artigianali e del servizio), portalettere e addetti agli uffici postali, parrucchieri, estetisti, trasportatori, autisti del Tpl, ...

