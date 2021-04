Reggio Calabria, incidente stamattina alle “Bretelle”: auto finisce sul guard rail e cappotta, disagi al traffico [VIDEO] (Di giovedì 29 aprile 2021) Reggio Calabria: incidente alle “Bretelle” del Calopinace, direzione autostrada, al di sotto del ponte di Sant’Anna, coinvolta un’auto disagi per il traffico questa mattina a Reggio Calabria: un incidente si è verificato alle “Bretelle” del Calopinace, direzione autostrada, al di sotto del ponte di Sant’Anna, all’altezza dello svincolo per il Viale Europa. Coinvolta un’auto, che ha impattato contro il guard rail e si è cappottata. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Non è noto se vi siano feriti. Reggio Calabria: ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021)” del Calopinace, direzionestrada, al di sotto del ponte di Sant’Anna, coinvolta un’per ilquesta mattina a: unsi è verificato” del Calopinace, direzionestrada, al di sotto del ponte di Sant’Anna, all’altezza dello svincolo per il Viale Europa. Coinvolta un’, che ha impattato contro ile si èta. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Non è noto se vi siano feriti.: ...

