Reggio Calabria ammira la tomba di Giulia, figlia dell'imperatore Augusto. Il prof. Castrizio: "scoperta mondiale. E non era una prostituta" (Di giovedì 29 aprile 2021) Ritrovata a Reggio Calabria la presunta tomba di Giulia, figlia dell'imperatore Augusto. Il professor Castrizio ne spiega l'importanza a StrettoWeb Reggio Calabria possiede una storia millenaria. La città, come del resto l'intera Regione, ha ospitato antiche e fiorenti civiltà che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del mondo, dell'Italia e del territorio reggino stesso. Segno tutt'ora visibile attraverso reperti storici e inaspettate scoperte. Durante gli scavi di piazza Garibaldi è stata ritrovata una tomba che ha subito stupito gli studiosi: un manufatto probabilmente parte di un mausoleo, di fattura raffinata, risalente all'epoca della Roma imperiale.

