Reggio Calabria, altro incidente in mattinata: scontro tra due auto nei pressi dell'Hotel Miramare, ambulanza e polizia sul posto [FOTO]

Ancora un incidente si è verificato questa mattina a Reggio Calabria. Nella parte alta della Via Marina, all'altezza dell'ex Hotel Miramare, una panda bianca si è scontrata con un fuoristrada nero: entrambe le vetture hanno subito danni nella parte anteriore e sono state portate via dal carroattrezzi. Giunti sul posto gli agenti della polizia che hanno svolto ...

