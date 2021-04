Regeni, spunta un video egiziano che scredita il ricercatore. Oggi l’udienza (Di giovedì 29 aprile 2021) Nel filmato compaiono anche gli ex ministri Trenta e Gasparri. Oggi l’udienza contro i cinque membri dei servizi segreti del Cairo accusati del sequestro e dell’omicidio del giovane friulano. Palazzotto: “Il documentario un tentativo di depistaggio” Leggi su lastampa (Di giovedì 29 aprile 2021) Nel filmato compaiono anche gli ex ministri Trenta e Gasparri.contro i cinque membri dei servizi segreti del Cairo accusati del sequestro e dell’omicidio del giovane friulano. Palazzotto: “Il documentario un tentativo di depistaggio”

Advertising

MediasetTgcom24 : Regeni, sul web spunta un documentario egiziano che getta ombre sulla figura di Giulio #giulioregeni… - messveneto : Regeni, spunta un video egiziano che scredita il ricercatore: nel filmato compaiono anche gli ex ministri Trenta e… - laboescapes : RT @IlFriuli: Prima udienza per la morte di Giulio #Regeni. Alla vigilia dell'avvio del processo davanti al Gup di Roma, l'Egitto ha diffus… - news_mondo_h24 : Caso Giulio Regeni, la prima udienza preliminare. Sulla rete spunta un video che mette in cattiva luce il ricercato… - 68Ocram : RT @Ansa_Fvg: Regeni: oggi prima udienza gup per 5 agenti segreti Il Cairo. E intanto spunta video egiziano che getta discredito su Giulio… -