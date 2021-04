Regeni, slitta la prima udienza preliminare nel processo contro 007 egiziani (Di giovedì 29 aprile 2021) slitta al 25 maggio l'udienza preliminare per l'omicidio di Giulio Regeni. Il gup Pierluigi Balestrieri ha deciso una nuova data una volta che i legali d'ufficio degli imputati hanno spiegato che uno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 aprile 2021)al 25 maggio l'per l'omicidio di Giulio. Il gup Pierluigi Balestrieri ha deciso una nuova data una volta che i legali d'ufficio degli imputati hanno spiegato che uno ...

