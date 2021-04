Regeni, rinviata a fine maggio l'udienza preliminare per 4 alti ufficiali egiziani (Di giovedì 29 aprile 2021) Tutto posticipato di un mese. Gli 007 egiziani sono accusati in contumacia della morte di Giulio Regeni. L'assenza di uno dei legali d'ufficio della difesa, ha obbligato il giudice incaricato a ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tutto posticipato di un mese. Gli 007sono accusati in contumacia della morte di Giulio. L'assenza di uno dei legali d'ufficio della difesa, ha obbligato il giudice incaricato a ...

Advertising

TRIESTE_news : Regeni, spunta in Rete un video contro il ricercatore. Udienza rinviata - - palabritadepape : RT @Adnkronos: #GiulioRegeni: slitta al 25 maggio per il legittimo impedimento - Catia05605065 : RT @Cubano_74: #GiulioRegeni: slitta al 25 maggio per il legittimo impedimento - Cubano_74 : #GiulioRegeni: slitta al 25 maggio per il legittimo impedimento - Adnkronos : #GiulioRegeni: slitta al 25 maggio per il legittimo impedimento -