Regeni: Fico, 'da video fango e tentativo depistaggio, Italia non si farà intimorire' (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "E' stata rinviata di un mese l'udienza decisiva per il rinvio a giudizio e, quindi, per l'inizio del processo nei confronti degli ufficiali egiziani imputati per il sequestro, la tortura e l'uccisione di Giulio Regeni. Questo a causa dell'impedimento di uno dei legali degli ufficiali. Dopo il rinvio dell'udienza ho voluto incontrare i genitori di Giulio e il loro avvocato per salutarli e per ribadire la mia vicinanza in questo momento delicato. E ho colto l'occasione per esprimere il mio sdegno per il video apparso alcune ore fa su YouTube, confezionato ad arte a ridosso dell'udienza, nel quale vengono insinuati dubbi sulla persona e sul lavoro del nostro ricercatore. Dobbiamo subire, ancora una volta, il fango e i tentativi di depistaggio". Così il presidente della Camera Roberto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "E' stata rinviata di un mese l'udienza decisiva per il rinvio a giudizio e, quindi, per l'inizio del processo nei confronti degli ufficiali egiziani imputati per il sequestro, la tortura e l'uccisione di Giulio. Questo a causa dell'impedimento di uno dei legali degli ufficiali. Dopo il rinvio dell'udienza ho voluto incontrare i genitori di Giulio e il loro avvocato per salutarli e per ribadire la mia vicinanza in questo momento delicato. E ho colto l'occasione per esprimere il mio sdegno per ilapparso alcune ore fa su YouTube, confezionato ad arte a ridosso dell'udienza, nel quale vengono insinuati dubbi sulla persona e sul lavoro del nostro ricercatore. Dobbiamo subire, ancora una volta, ile i tentativi di". Così il presidente della Camera Roberto ...

