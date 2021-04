Recovery plan, Draghi punta 6,3 miliardi sulle reti ultraveloci per connettere 8,5 milioni di famiglie e imprese a 1 Gigabit al secondo (Di giovedì 29 aprile 2021) Connettività veloce entro il 2026, con quattro anni di anticipo rispetto agli obiettivi di Bruxelles. Nuove infrastrutture di rete per 9mila edifici scolastici, sanità di nuova generazione per 12mila strutture del Servizio sanitario nazionale, collegamenti in fibra per 18 isole minori grazie a cavi sottomarini. E poi ancora sviluppo e diffusione capillare della rete 5G lungo oltre 2.000 km di corridoi di trasporto europei e 10.000 km di strade extra-urbane, per abilitare lo sviluppo di servizi a supporto della sicurezza stradale, della mobilità, della logistica e del turismo. Sul tema digitalizzazione sono queste alcune delle più importanti novità del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’esecutivo di Mario Draghi. Con circa due miliardi in più di risorse rispetto a quanto previsto nella bozza elaborata dal governo Conte, meno dettagliata sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Connettività veloce entro il 2026, con quattro anni di anticipo rispetto agli obiettivi di Bruxelles. Nuove infrastrutture di rete per 9mila edifici scolastici, sanità di nuova generazione per 12mila strutture del Servizio sanitario nazionale, collegamenti in fibra per 18 isole minori grazie a cavi sottomarini. E poi ancora sviluppo e diffusione capillare della rete 5G lungo oltre 2.000 km di corridoi di trasporto europei e 10.000 km di strade extra-urbane, per abilitare lo sviluppo di servizi a supporto della sicurezza stradale, della mobilità, della logistica e del turismo. Sul tema digitalizzazione sono queste alcune delle più importanti novità del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’esecutivo di Mario. Con circa duein più di risorse rispetto a quanto previsto nella bozza elaborata dal governo Conte, meno dettagliata sul ...

Advertising

sandrogozi : L'Europa è unita! Il Recovery Plan è un'opportunità storica per creare nuovi legami tra i partner europei. Dobbiamo… - a_padellaro : SCUDO ANTI-STUPIDI A proposito del Recovery plan, Mario Draghi “professa ottimismo a patto che i tre cavalieri bian… - petergomezblog : Recovery plan, il file sul sito del governo cambiato in corsa due ore prima che parlasse Draghi. Nel nuovo testo sl… - FabioDc95 : @borghi_claudio @CaloreGiacomo Il popolo deve capire? Allora siate chiari; nelle parole, ma soprattutto nei fatti.… - FestivalLavoro : Al #festivaldellavoro2021 interviene ?? in diretta ?? @GiuseppeConteIT Numerosi i temi ? affrontati: dal Recovery Pl… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan Dl Semplificazioni, Superbonus anche ad alberghi e con condono aperto Come ha spiegato il presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo intervento in Parlamento, le risorse disponibili per il Superbonus si fermano a 18 miliardi , tra Recovery plan e Fondo complementare ...

Patuanelli: contro caporalato 1,2 miliardi in Recovery Plan E 'nel Recovery Plan' la lotta al caporalato passa 'attraverso un finanziamento da 1 miliardo e 200 milioni dei contratti di filiera che tengono dentro tutta la filiera della produzione dei diversi ...

Recovery plan, «una sfida europea». L’evento del Sole 24 Ore in tempo reale Il Sole 24 ORE Mattarella, serve uno sforzo corale "Il Piano di rilancio è un'occasione da non perdere per il Paese, ora serve uno sforzo corale", il presidente della Repubblica Mattarella interviene così dopo l'approvazione da parte delle Camere del ...

Dl Semplificazioni, Superbonus anche ad alberghi e con condono aperto (Teleborsa) - Si amplia la platea del Superbonus 110%. Secondo quanto si legge in una bozza del dl Semplificazioni per quanto riguarda la parte di competenza del ministero della Transizione ecologica ...

Come ha spiegato il presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo intervento in Parlamento, le risorse disponibili per il Superbonus si fermano a 18 miliardi , trae Fondo complementare ...E 'nel' la lotta al caporalato passa 'attraverso un finanziamento da 1 miliardo e 200 milioni dei contratti di filiera che tengono dentro tutta la filiera della produzione dei diversi ..."Il Piano di rilancio è un'occasione da non perdere per il Paese, ora serve uno sforzo corale", il presidente della Repubblica Mattarella interviene così dopo l'approvazione da parte delle Camere del ...(Teleborsa) - Si amplia la platea del Superbonus 110%. Secondo quanto si legge in una bozza del dl Semplificazioni per quanto riguarda la parte di competenza del ministero della Transizione ecologica ...