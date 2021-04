Recovery plan, blitz di Greenpeace a Roma: gli attivisti cambiano nome a quattro ministeri. “Il Pnrr è una finzione ecologica” – Video (Di giovedì 29 aprile 2021) Da ministero della Transizione ecologica, a “ministero della finzione ecologica”. Da ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a “ministero dei Treni persi e dell’Immobilità elettrica”. Sono i nuovi nomi simbolici dei ministeri scelti dagli attivisti di Greenpeace durante il blitz organizzato questa mattina a Roma per protestare contro il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), secondo gli attivisti “per nulla positivo”. Durante il flashmob gli attivisti hanno modificato i nomi non solo dei dicasteri dei ministri Cingolani e Giovannini, ma anche quelli di Patuanelli e Giorgetti. Così il ministero delle Politiche agricoli e forestali è stato ribattezzato “Ministero per gli Allevamenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Da ministero della Transizione, a “ministero della”. Da ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a “ministero dei Treni persi e dell’Immobilità elettrica”. Sono i nuovi nomi simbolici deiscelti daglididurante ilorganizzato questa mattina aper protestare contro il(Piano nazionale di ripresa e resilienza), secondo gli“per nulla positivo”. Durante il flashmob glihanno modificato i nomi non solo dei dicasteri dei ministri Cingolani e Giovannini, ma anche quelli di Patuanelli e Giorgetti. Così il ministero delle Politiche agricoli e forestali è stato ribattezzato “Ministero per gli Allevamenti ...

