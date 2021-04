Recovery, ok finale dal Cdm. Primi piani approvati all’Ecofin del 18 giugno (Di giovedì 29 aprile 2021) L'Italia deve inviare il suo Piano nazionale di ripresa e resilienza entro il 30 aprile alla commissione Ue. Il Portogallo è stato il primo Paese a farlo Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 29 aprile 2021) L'Italia deve inviare il suo Piano nazionale di ripresa e resilienza entro il 30 aprile alla commissione Ue. Il Portogallo è stato il primo Paese a farlo

Advertising

fattoquotidiano : Recovery plan, il salario minimo sparisce dalla versione finale del testo inviato al Parlamento. Ecco cosa prevedev… - fattoquotidiano : Alle 16 Draghi presenta il Recovery plan alla Camera. Ma dall’ultimo testo è scomparso il salario minimo - zazoomblog : Recovery ok finale dal Cdm. Primi piani approvati all’Ecofin del 18 giugno - #Recovery #finale #Primi #piani - lucafaccio : Il cdm approva il decreto proroghe. Sulle concessioni balneari si valuta norma ponte. Ok finale al Recovery e al fo… - VoceIddio : RT @BuffagniRoberto: Se è vero che il salario minimo è sparito dalla bozza del Recovery Plan per opposizione di Forza Italia e Lega, sappia… -