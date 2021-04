Recovery: Cdm, approvato dl per fondo complementare (2) (Di giovedì 29 aprile 2021) (Adnkronos) – Il fondo complementare prevede interventi inoltre su: “Case dei servizi di cittadinanza digitale; transizione 4.0; accordi per l’innovazione; costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori; contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo; iniziative di ricerca per le tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale”.“Si prevede, inoltre, l’incremento della dotazione del fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativo al periodo di programmazione 2021-2027, per un importo di 15,5 miliardi di euro. Si stabilisce, anche, che gli eventuali minori oneri rilevati, anche in via prospettica, a seguito del monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dal riconoscimento ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 29 aprile 2021) (Adnkronos) – Ilprevede interventi inoltre su: “Case dei servizi di cittadinanza digitale; transizione 4.0; accordi per l’innovazione; costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori; contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo; iniziative di ricerca per le tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale”.“Si prevede, inoltre, l’incremento della dotazione delper lo sviluppo e la coesione (FSC) relativo al periodo di programmazione 2021-2027, per un importo di 15,5 miliardi di euro. Si stabilisce, anche, che gli eventuali minori oneri rilevati, anche in via prospettica, a seguito del monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dal riconoscimento ...

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Mentre il Cdm slitta nella notte, la Bellanova twitta: “Il #Recovery di Conte non era all’altez… - fattoquotidiano : Recovery plan, oggi il cdm per l’approvazione finale. In arrivo norma per salvare la proroga di concessioni balnear… - Agenzia_Ansa : l ministro dell'Economia Daniele Franco illustrerà oggi in Consiglio dei ministri il Piano di ripresa e resilienza,… - TV7Benevento : Recovery: Cdm, approvato dl per fondo complementare (2)... - TV7Benevento : Recovery: Cdm, approvato dl per fondo complementare... -