Recovery | blitz Greenpeace | Piano della finzione ecologica

Recovery plan, blitz di Greenpeace a Roma: gli attivisti cambiano nome a quattro ministeri. “Il Pnrr è una finzione ecologica” – Video Durante il flashmob gli attivisti hanno modificato i nomi non solo dei dicasteri dei ministri Cingolani e Giovannini, ma anche quelli di Patuanelli e Giorgetti. Così il ministero delle Politiche agric ...

