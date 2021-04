Real Madrid, stagione finita per il terzino di Zidane (Di giovedì 29 aprile 2021) Guai grossi per Zidane. Infortunio per Dani Carvajal: stagione finita in anticipo per il terzino. Rischia di saltare anche l’Europeo. Non arrivano buone notizie per Zinedine Zidane. L’allenatore del Real Madrid deve fare i conti con l’infortunio di Dani Carvajal che mette a rischio il rush finale della stagione. Il calciatore dei Blancos ha rimediato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 29 aprile 2021) Guai grossi per. Infortunio per Dani Carvajal:in anticipo per il. Rischia di saltare anche l’Europeo. Non arrivano buone notizie per Zinedine. L’allenatore deldeve fare i conti con l’infortunio di Dani Carvajal che mette a rischio il rush finale della. Il calciatore dei Blancos ha rimediato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid: Jovic può restare in Germania, si parla di uno scambio Commenta per primo Secondo quanto riferisce la Bild , Real Madrid ed Eintracht Francoforte stanno pensando a uno scambio di attaccanti che porterebbe il serbo Luka Jovic alla permanenza in Germania e farebbe fare il percorso inverso ad André Silva .

Xabi Alonso: "Barcellona - Real 5 - 0? Dopo 20 minuti volevo andare a casa" Xabi Alonso parla della sua carriera e di due gare iconiche: ecco le dichiarazioni dell'ex centrocampista di Real Madrid e Liverpool Xabi Alonso, nel podcast di Jamie Carragher, ha parlato di alcuni episodi cruciali della sua carriera. Le sue parole riportate dal Mundo Deportivo. LA PARTITA PEGGIORE - "La ...

Real Madrid, dentro il cantiere del Bernabeu, il colosso che Perez voleva per la Superlega la Repubblica Real Madrid, stagione finita per Carvajal Altro guaio muscolare: Carvajal dovrà stare fermo per almeno tre settimane. La nota del Real Madrid sull'infortunio del giocatore ...

Real Madrid, UFFICIALE: stagione finita | Salta anche l’Europeo Infortunio alla gamba destra per Dani Carvajal, il terzino finisce in anticipo la sua stagione e dovrebbe saltare anche l'Europeo ...

