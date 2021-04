Real Madrid, lesione muscolare per Carvajal: salterà ritorno di Champions League contro il Chelsea (Di giovedì 29 aprile 2021) Altra tegola per il Real Madrid. Dani Carvajal ha rimediato una lesione muscolare alla gamba destra nella sfida contro il Chelsea, valida per l’andata delle semifinali di Champions League. Questo il comunicato della società spagnola: “Dopo gli esami Realizzati oggi al nostro giocatore Dani Carvajal dallo staff medico del Real Madrid è stata diagnosticata una lesione al muscolo semimembranoso della gamba destra“. Dopo Lucas Vazquez (stagione già finita) e Mendy (rientro a breve), il Real Madrid perde quindi un altro terzino. Carvajal sarà quindi assente nel ritorno ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) Altra tegola per il. Daniha rimediato unaalla gamba destra nella sfidail, valida per l’andata delle semifinali di. Questo il comunicato della società spagnola: “Dopo gli esamiizzati oggi al nostro giocatore Danidallo staff medico delè stata diagnosticata unaal muscolo semimembranoso della gamba destra“. Dopo Lucas Vazquez (stagione già finita) e Mendy (rientro a breve), ilperde quindi un altro terzino.sarà quindi assente nel...

Advertising

btsportfootball : Since CR7 left Real Madrid, in the #UCL... ? 15 - Karim Benzema ? 14 - Cristiano Ronaldo ?? - tancredipalmeri : I contratti #SuperLeague mostrano che Real Madrid e Barcellona avrebbero ricevuto a testa 60m€ più di ogni altro.… - tancredipalmeri : ESCLUSIVO: alcuni dei membri del Comitato Esecutivo Uefa in corso in questo momento spingono per 1 anno di squalif… - sportli26181512 : #Metzelder rischia 5 anni: al via il processo per pedopornografia: L'ex Real Madrid è accusato di aver condiviso su… - D_Minuti : RT @unfair_play: David Alaba è a un passo dal Real Madrid. Hanno bisogno di un altro scrutatore. #RealMadrid #Alaba #Marcelo -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Metzelder rischia 5 anni: al via il processo per pedopornografia Metzelder rischia una pena definitiva da 3 mesi a 5 anni ". Inizia oggi il processo all'ex difensore del Real Madrid, accusato di aver raccolto e diffuso materiale pedopornografico. Nello specifico, il 40enne di Haltern am See è stato denunciato nel 2019 dalla fidanzata dell'epoca per aver scoperto 29 ...

Real: lesione muscolare, si ferma anche Carvajal Prosegue la maledizione dei terzini destri del Real Madrid: dopo l'adattato Lucas Vazquez (per lui stagione già finita da tempo) è il turno di Dani Carvajal, pure lui costretto ad alzare bandiera bianca. Lo spagnolo, titolare nella semifinale d'...

Real Madrid, dentro il cantiere del Bernabeu, il colosso che Perez voleva per la Superlega la Repubblica Metzelder a processo per pedopornografia: rischia 5 anni di carcere Metzelder torna a far parlare di sé: inizia infatti oggi il processo all'ex difensore del Real Madrid, accusato di aver raccolto e diffuso materiale pedopornografico. Nello specifico, il 40enne di Hal ...

Real Madrid, trovato l’accordo con Alaba: cifre e dettagli Real Madrid Alaba, la trattativa tra le merengues e il difensore austriaco è vicinissima alla chiusura. Ingaggio da 12 milioni a stagione ...

Metzelder rischia una pena definitiva da 3 mesi a 5 anni ". Inizia oggi il processo all'ex difensore del, accusato di aver raccolto e diffuso materiale pedopornografico. Nello specifico, il 40enne di Haltern am See è stato denunciato nel 2019 dalla fidanzata dell'epoca per aver scoperto 29 ...Prosegue la maledizione dei terzini destri del: dopo l'adattato Lucas Vazquez (per lui stagione già finita da tempo) è il turno di Dani Carvajal, pure lui costretto ad alzare bandiera bianca. Lo spagnolo, titolare nella semifinale d'...Metzelder torna a far parlare di sé: inizia infatti oggi il processo all'ex difensore del Real Madrid, accusato di aver raccolto e diffuso materiale pedopornografico. Nello specifico, il 40enne di Hal ...Real Madrid Alaba, la trattativa tra le merengues e il difensore austriaco è vicinissima alla chiusura. Ingaggio da 12 milioni a stagione ...