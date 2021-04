Real Madrid, infortunio grave per Carvajal: stagione finita (Di giovedì 29 aprile 2021) Tegola per il Real Madrid. Secondo quanto riportato da Onda Cero e Marca, Dani Carvajal ha subito un grave infortunio muscolare e salterà il resta della stagione. Il giocatore si è fatto male nella semifinale di Champions League contro il Chelsea. Gli esami, a cui si è sottoposto, hanno confermato uno strappo muscolare. Un vero problema per Zidane che, per la gara di ritorno allo Stamford Bridge, dovrà far a meno anche di Marcelo. Potrebbe scendere in campo, quindi, una difesa inedita con: Nacho sulla destra, Varane e Ramos centrali, ed uno tra Militao e Mendy a sinistra. FOTO: Twitter Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 aprile 2021) Tegola per il. Secondo quanto riportato da Onda Cero e Marca, Daniha subito unmuscolare e salterà il resta della. Il giocatore si è fatto male nella semifinale di Champions League contro il Chelsea. Gli esami, a cui si è sottoposto, hanno confermato uno strappo muscolare. Un vero problema per Zidane che, per la gara di ritorno allo Stamford Bridge, dovrà far a meno anche di Marcelo. Potrebbe scendere in campo, quindi, una difesa inedita con: Nacho sulla destra, Varane e Ramos centrali, ed uno tra Militao e Mendy a sinistra. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

