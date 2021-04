Razzismo | Uefa si unisce a black out social contro abusi

(Di giovedì 29 aprile 2021) L'ha deciso di partecipare alout suimedia deciso dai club inglesi per il prossimo fine settimana in segno di protestagli insulti razzisti rivolti ai giocatori sulle varie ...

Advertising

MarcelloVillani : @LaraMarsiglia Il calcio della gente ???????? Uefa e federazioni invece di fare i bulli da quartiere e nascondersi diet… - MarcelloVillani : @Stefano52597647 Che vomito che skifo !!! Il calcio del popolo partorisce anche queste nefandezze !! I signori dell… - naptam_10 : Ceferin intanto nn vediamo nessuna sanzione e Juve, Real e Milan sono sempre dentro. X cui su su... Vediamo di nn p… - Miki_BigSlave : @UEFA Chi ama il calcio odia la dittatura. Chi ama il calcio odia le ingiustizie. Chi ama il calcio odia le minacce… - infoitsport : UEFA, Ceferin: 'Possiamo combattere il razzismo come abbiamo fatto con la Superlega' -

Ultime Notizie dalla rete : Razzismo Uefa

ANSA Nuova Europa

Tutto ciò è inaccettabile e va fermato - afferma il presidente dell', Aleksander Ceferin - con l'aiuto delle autorità, dei legislatori e dei colossi dei social media. Permettere che una cultura ...Dopo i recenti episodi dianche laha deciso di scendere in campo contro ogni forma di discriminazione, scegliendo il silenzio sui social per combattere un male che continua ad affliggere la società: 'Lasi ...L'Uefa ha deciso di partecipare al black out sui social media deciso dai club inglesi per il prossimo fine settimana in segno di protesta contro gli insulti razzisti rivolti ai giocatori sulle varie p ...La Uefa contro le discriminazioni, pronto boicottaggio dei social media nel weekend: iniziativa già promossa da club di Premier League e Bundesliga ...