Ratchet & Clank Rift Apart: l'esclusiva PS5 lascia a bocca aperta nel video gameplay dello State of Play (Di giovedì 29 aprile 2021) Come promesso lo State of Play di stasera si è concentrato quasi completamente sull'atteso Ratchet & Clank: Rift Apart, nuovo capitolo dell'apprezzata saga action-platform targata Insomniac Games in arrivo su PS5 tra poco più di un mese. L'appuntamento di stasera ci ha regalato un succulento assaggio di gamePlay con ben 15 minuti di scene inedite che ci hanno mostrato Ratchet, Clank e ovviamente Rivet, la nuova misteriosa Lombax femmina. Il video ci ha permesso di ammirare una città futuristica viva ed estremamente vasta in cui il nostro eroe si muove alla ricerca del fidato alleato Clank. Tutto a livello grafico lascia il segno rivelandoci quello ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 aprile 2021) Come promesso loofdi stasera si è concentrato quasi completamente sull'atteso, nuovo capitolo dell'apprezzata saga action-platform targata Insomniac Games in arrivo su PS5 tra poco più di un mese. L'appuntamento di stasera ci ha regalato un succulento assaggio dicon ben 15 minuti di scene inedite che ci hanno mostratoe ovviamente Rivet, la nuova misteriosa Lombax femmina. Ilci ha permesso di ammirare una città futuristica viva ed estremamente vasta in cui il nostro eroe si muove alla ricerca del fidato alleato. Tutto a livello graficoil segno rivelandoci quello ...

Advertising

PlayStationIT : Ratchet, Rivet e il resto della banda vi aspettano stasera per il nuovo #StateOfPlay! Non mancate alle 23:00:… - Teomanson : RT @PlayStationIT: 'Un Lombax? Ma dove sono capitato?' Scoprite la nuova avventura dell'avventuriero Lombax nel filmato di gioco di #Ratche… - SerialGamerITA : Ratchet & Clank: Rift Apart, mostrato un nuovo lungo video gameplay #insomniacgames #sony - spaziogames : Scopriamo il gameplay di #ratchetandclankriftapart su #PS5 - maplewhite1912 : RT @PlayStationIT: 'Un Lombax? Ma dove sono capitato?' Scoprite la nuova avventura dell'avventuriero Lombax nel filmato di gioco di #Ratche… -