Rapporto Ipsos-Flair 2021 | fotografia dell’Italia al tempo del covid

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il ceto medio è passato dal 40% del pre-al 27%. La tensione sociale che cresce insieme a paura e attesa, delusione e tristezza. Sono i numeri, su un campione di 1000 persone rappresentativo della popolazione italiana per ogni quesito, che emergono dalpresentato al Cnel dal presidente Tiziano Treu, Nando Pagnoncelli ed Enzo Risso, presidente e direttore scientifico, e commentato da Vladimiro Giacché, responsabile Comunicazione, Studi e Marketing strategico Banca del Fucino; Linda Laura Sabbadini, editorialista La Repubblica e Marco Tarquinio, direttore Avvenire. “L’Italia è un Paese ambiguo sul da farsi, incompleto nella sua capacità di agire, avvolto, come in un eterno ossimoro, in una danza immobile, in cui i personaggi in scena lottano per le ...